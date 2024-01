Straße in Denkendorf gesperrt: Auto brennt aus – 20 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr war mit 21 Kräften ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Offenbar wegen eines technischen Defekts, ist am Dienstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein BMW abgebrannt. Außerdem musste ein Abschnitt der Hindenburgstraße etwa zwei Stunden gesperrt werden.











Ein brennendes Auto in der Hindenburgstraße hat am Dienstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) für eine Straßensperrung gesorgt. Nach Angaben der Polizei war an einem BMW gegen 12.15 Uhr Feuer ausgebrochen.

Zeugen hatten zunächst Rauch bemerkt, der Besitzer begann daraufhin das Auto zu löschen. Weder er, noch die schnell ausgerückten 21 Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Die Hindenburgstraße musste zwischen der Mörikestraße und der Uhlandstraße bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen nach könnte das Feuer nach Angaben einer Polizeisprecherin durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.