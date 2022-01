Straftat in Reichenbach

1 Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Diebe haben sich in Reichenbach (Kreis Esslingen) gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer verschafft und mehrere Meter Kupferkabel hieraus entwendet.















Link kopiert

Reichenbach - Einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Christophstraße in Reichenbach (Kreis Esslingen) haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Diebe laut Polizei gewaltsam Zutritt zu dem Container und ließen daraus mehrere Meter Kupferkabel mitgehen. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen.