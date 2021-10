Unbekannter zerkratzt mehrere am Straßenrand geparkte Autos

Straftat in Kirchheim

1 Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro (Symbolfoto). Foto: dpa

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter in Kirchheim (Kreis Esslingen) mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Link kopiert

Kirchheim unter Teck - Gleich sechs Autos sind von Mittwoch auf Donnerstag in der Neuffenstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mutwillig beschädigt worden. Zwischen 13.30 und 8 Uhr zerkratzte laut Polizei ein Unbekannter die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise.