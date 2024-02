Störung im Stuttgarter S-Bahnverkehr: Defekte Weiche bremst S-Bahnen aus

1 Eine Weichenstörung hat für Teilausfälle und Verspätungen im Stuttgarter S-Bahnverkehr gesorgt. (Symbolbild) Foto: Imago/imagebroker//Michael Weber

Eine defekte Weiche am Nordbahnhof bremst am Mittwochmorgen die S-Bahnlinien S 4, S 5, S 6 und S 60 aus. Die Weiche wurde mittlerweile repariert. Es kann aber noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.











Link kopiert

Eine defekte Weiche am Nordbahnhof hat am Mittwochmorgen Teile des S-Bahnverkehrs in der Region Stuttgart ausgebremst. Betroffen waren die Linien S 4, S 5, S 6 und S 60.

Wie die Stuttgarter S-Bahn auf X (ehemals Twitter) berichtet, löste die defekte Weiche am Nordbahnhof in Richtung Schwabstraße ab 6 Uhr die Störung aus. Dabei kam es zu Verspätungen und Zugausfällen.

Zwischenzeitlich war am Morgen mehr als jede zweite S-Bahn im gesamten Netz stark verspätet. Das zeigen Daten der Webseite „s-bahn-chaos.de“, die wir laufend auswerten. Die folgende Grafik zeigt die Verspätungen des laufenden Tages - je höher der Wert, desto mehr Züge waren mindestens drei oder sechs Minuten verspätet:

Gegen 7 Uhr kam dann die Entwarnung. Die defekte Weiche konnte repariert werden. Die S 4 und S 5 halten demnach wieder regulär in Feuerbach, fahren aber weiterhin lediglich im Halbstundentakt und werden sukzessive wieder aufgenommen. Die Linien S 6 und S 60 fahren wieder regulär ab/bis Schwabstraße. Laut Stuttgarter S-Bahn kann es noch zu „Folgeabweichungen“ kommen.