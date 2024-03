Störung im S-Bahnverkehr Stuttgart: Bauarbeiten am Hauptbahnhof bremsen alle Linien aus

Bauarbeiten am Hauptbahnhof bremsen alle Linien aus

1 Bauarbeiten am Hauptbahnhof Stuttgart sorgen für die Störung. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der S-Bahnverkehr im Raum Stuttgart ist am Mittwochvormittag gestört. Grund sind Bauarbeiten am Hauptbahnhof, betroffen sind alle Linien.











Wegen Bauarbeiten an einer Weiche im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Stuttgart-Mitte kommt es am Mittwochvormittag zu Störungen im gesamten S-Bahnbetrieb. Laut VVS ist die Störung zwar behoben (Stand 12 Uhr), die Verspätungen können aber noch andauern.

Wie der VVS auf seiner Homepage berichtet, standen am Vormittag weniger Gleise zur Verfügung. Grund dafür waren Arbeiten an einer Weiche am Hauptbahnhof, die inzwischen aber laut VVS abgeschlossen sind. Dadurch mussten sich die S-Bahnen die Gleise mit Zügen des Regional- und Fernverkehrs teilen. Wie der VVS meldete, komme es zu Ausfällen und Verspätungen im S-Bahnverkehr, betroffen seien alle Linien. Die S-Bahnen der Linie S1 verkehren laut VVS aktuell nur halbstündlich.

Um die Mittagszeit waren zuletzt zwei von drei S-Bahnen mit deutlicher Verspätung unterwegs – also mit mindestens sechs Minuten Verzug. Das zeigen Daten des Portals „s-bahn-chaos.de“, die wir laufend auswerten. Das folgende Schaubild zeigt den Verlauf des aktuellen Tages, hohe Werte stehen für viele verspätete Bahnen:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, auf Anzeigen und Ansagen am Bahnsteig zu achten und die Reiseverbindung zu prüfen. Es könne noch dauern, bis die Bahnen sich wieder eingetaktet hätten.