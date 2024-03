Stillstand bei Bahn und Lufthansa: Doppel-Streik trifft Stuttgart: Diese Alternativen gibt es

1 Der angekündigte Streik der GDL bei der Deutschen Bahn lässt Fahrgäste Alternativen für Reisen am Donnerstag und Freitag suchen. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Doppel-Streik bei Bahn und Lufthansa, ein Albtraum für Reisende in der Region Stuttgart. Wie Sie trotzdem an Ihr Ziel kommen, zeigen wir in unserer Übersicht.











Reisende in Baden-Württemberg müssen sich in dieser Woche auf massive Störungen einstellen. Am Donnerstag und Freitag streiken zeitgleich die Gewerkschaften bei der Deutschen Bahn und bei der Lufthansa. Mit Ausfällen und Verspätungen ist bis Samstag zu rechnen. Während des Streiks bietet die Bahn wieder ein Grundangebot an. So soll etwa wie an den vorangegangenen Streiktagen die S 1 als meistfrequentierte S-Bahn-Linie im Ein-Stunden-Takt fahren. Ansonsten droht Stillstand: Wer dennoch unbedingt im Streikzeitraum reisen muss und sich nicht auf den Notfahrplan der DB verlassen möchte, hat in der Region Stuttgart ein paar Alternativen: