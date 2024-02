„Stille Heldin“ aus Filderstadt: Diese 18-Jährige schwimmt auf der Welle des Ehrenamts

1 Jana Pongs engagiert sich in vielfacher Weise und ist eine „Stille Heldin“. Foto: Caroline Holowiecki

Jana Pongs aus Bonlanden ist gerade mal 18 Jahre alt, engagiert sich aber schon nahezu ihr halbes Leben in Vereinen und Institutionen. Vor allem das Schwimmen liegt ihr am Herzen. Nun wurde sie als „Stille Heldin“ ausgezeichnet.











Link kopiert

Keine Spur von Hektik, keine Blicke zur Uhr, keine miese Laune. Jana Pongs ist beim Interview einfach da und lächelt und versprüht gute Stimmung. Das verwundert etwas, wenn man ihren engen Zeitplan kennt. Dreimal die Woche das Schwimmtraining, Neun- bis Zwölfjährige beaufsichtigen plus die Wettkämpfe an den Wochenenden, zwischendrin alles nacharbeiten, Zeiten auswerten und individuelle Trainingspläne erstellen, zudem die Jugendlichen im Firm-Team der katholischen Kirchengemeinde unterstützen, die Jugendleitung im Akkordeon- und Handharmonika-Club Sielmingen, und ganz nebenbei gilt es noch, eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu stemmen: Jana Pongs’ Kalender ist mit 18 schon deutlich voller als der vieler Erwachsener. Gestresst wirkt sie indes gar nicht. „Alle fragen mich, ob das nicht anstrengend ist“, sagt sie und lächelt wieder. „Ich mache das ja alles, weil es mir Spaß macht.“ Jana Pongs ist dafür jüngst als „Stille Heldin“ geehrt worden. So nennt sich die Auszeichnung, die die Bürgerstiftung Filderstadt jedes Jahr an Menschen in der Stadt vergibt, die sich ganz besonders ums Ehrenamt verdient gemacht haben.