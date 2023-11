Sterne-Koch Boris Rommel: Der Mann, der den Gockel in die Schweineblase steckt

14 Hoch konzentriert bei der Arbeit in der Küche: Boris Rommel im Le Cerf. Foto: Konstantin Wietzel

Im Land, wo Wein und Honig fließen, kocht Boris Rommel fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Der Zwei-Sterne-Koch wagt im Restaurant Le Cerf im Schlosshotel Friedrichsruhe den Schritt zurück mit Blick nach vorn.











Auf den ersten Blick muss man tief in die Klischeekiste greifen: Schiebermütze, Tätowierungen, Grinsen. Boris Rommel sieht eher danach aus, als würde er in einem hippen Lokal in Neukölln Lauch aus Brandenburg auf Birkenholz verbrennen, als dass er die Nouvelle Cuisine in Hohenlohe und dann auch noch in so ehrwürdigen Räumen wie dem Le Cerf im Schlosshotel Friedrichsruhe zelebriert.