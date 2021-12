1 So sieht eine Preisverleihung zu Coronazeiten aus. Foto: /Petra Bieg/bwgv

Die Hegensberger Radsportler werden beim Landesentscheid der „Sterne des Sports“ Zweiter.















Esslingen - Die Magnumflasche steht bei Hermann Beck im Keller und wartet auf Zeiten, in denen sie gemeinsam geköpft werden kann. „Die wird ja net schlecht“, meinte der Vorsitzende des TV Hegensberg. Sekt in Gläsern gab es aber schon bei der Verleihung des silbernen Sterns des Sports, obwohl die Veranstaltung kurzfristig von Stuttgart in die Wohnzimmer der Teilnehmer verlegt wurde, weil virtuell ausgetragen. Die Freude beim TVH und seiner Radabteilung trübte das aber nur wenig. Der Verein, der für seine 2017 eröffnete Mountainbikestrecke „Esnos“ auf Kreisebene mit dem bronzenen Stern des Sports ausgezeichnet worden war, bekam auf Landesebene noch einen kleinen Stern dazu.