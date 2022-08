1 Eine Tankstelle in der Esslinger Pliensauvorstadt am Dienstag: Wenn an den Zapfsäulen ein Platz frei wird, ist er in kürzester Zeit wieder belegt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sorge wegen des erwarteten Preissprungs beim Sprit wächst. Auch im Kreis Esslingen zieht es viele Autofahrer an die Zapfsäulen.















Am Mittwoch endet der Tankrabatt, der dazu beitragen sollte, dass die stark gestiegenen Spritpreise einigermaßen erträglich blieben. Noch sind sie auf hohem Niveau leidlich stabil – und voraussichtlich deutlich günstiger, als sie es in wenigen Tagen sein werden. Um ein letztes Mal subventioniert zu tanken, steuern dieser Taget auch im Kreis Esslingen viele Autofahrerinnen und Autofahrer die Zapfsäulen an. Mit dem August endet die staatliche Subventionierung, von September an könnte eine Zwei vor dem Literpreis stehen.