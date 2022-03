1 Immer schön Abstand halten: Der Narrensprung in Rottweil folgte in diesem Jahr strengen Hygieneregeln. Foto: Ralf Graner/Ralf Graner Photodesign

In Köln lässt der Karneval die Coronazahlen auf Rekordniveau steigen. Doch wie sieht es in den schwäbisch-alemannischen Fasnachtshochburgen aus?















Konstanz - Pipi Langstrumpf war dabei, dazu ein Teufelchen und auch eine Nonne mit Vollbart. Bis tief in die Nacht hatte eine kleine närrische Schar in einem Vereinsheim am Konstanzer Stadtrand getanzt und gefeiert. „Fastnacht war so schön, und wir waren alle so positiv drauf. Ich bin es heute noch“, tippte einer der Teilnehmer drei Tage später in die Whatsapp-Gruppe. Er blieb nicht der Einzige. Von 25 närrischen Gästen – alle geimpft – waren am Ende 16 infiziert. Katerstimmung mit Corona.