1 Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Stuttgarter Krankenhäusern wächst wieder. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

In der Landeshauptstadt liegt der Sieben-Tages-Wert knapp über der Vorwarnstufe von 35 Fällen. Am Mittwoch wird deshalb über Einschränkungen des öffentlichen Lebens diskutiert. In den Krankenhäusern wächst die Zahl der Covid-19-Patienten wieder.

Stuttgart - In der Landeshauptstadt wird am Mittwoch über Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens beraten. Wie das Landesgesundheitsamt am frühen Dienstagabend mitteilte, liegt der Sieben-Tages-Wert der Infektionen pro Hunderttausend Einwohner mit 35,4 neuen Fällen über dem Schwellenwert von 35. Die Neuinfektionen in der Stadt wurden am Dienstag mit 14 angegeben.