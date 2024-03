Stefanie Stooß wird Pfarrerin in Ruit

1 Die Pfarrerin Stefanie Stooß hat frische Ideen für die Familienarbeit in Ruit. Foto: Horst Rudel

Familienarbeit ist der Schwerpunkt der neuen Ruiter Pfarrerin Stefanie Stooß. Die 33-jährige Mutter dreier Kinder hat viele Ideen, wie man die Kirche für Neues öffnen kann.











Menschen aller Generationen möchte Stefanie Stooß für Jesus und für den christlichen Glauben begeistern. Nach der Elternzeit übernimmt sie nun eine halbe Pfarrstelle in Ruit; am Sonntag wird sie in ihr Amt eingesetzt. „Eine Wunschstelle“, schwärmt die Pfarrerin.