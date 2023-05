Stauferspektakel in Göppingen

11 Tägliche Ritterturniere gehören zum Stauferspektakel dazu. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Mittelalterfans kommen seit Donnerstag wieder voll auf ihre Kosten. Beim Stauferspektakel in Göppingen sind Ritterspiele, Mittelaltermarkt und mehr geboten.















Ritter, Gaukler, Handwerker – das Stauferspektakel im Göppinger Stauferpark lädt Besucher seit Donnerstag wieder zu einer kleinen Zeitreise ins Mittelalter ein.

Bereits zum Auftakt des Mittelalterfestivals, das noch bis Sonntag stattfindet, waren Ritterturniere, Mittelaltermarkt, Greifvögel, Bogenschießen, Lagerleben und mehr geboten, wie die Veranstalter schreiben. Auch ein Kinderprogramm und mittelalterliche Musik begleiten das Fest, das seine 17. Ausgabe feiert. Klicken Sie sich für Eindrücke des ersten Tages durch unsere Bildergalerie!

Und was ist sonst noch geboten? Am Samstag gibt es einen Marktumzug mit allen Akteuren, an den Abenden finden Feuershows und Konzerte statt.

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre zahlen zehn Euro Eintritt. Für Kinder bis 13 Jahre fallen fünf Euro an, wer jünger als sechs Jahre alt ist, darf kostenlos rein. Wer sich das Ritterturnier anschauen will, muss noch mal acht Euro zusätzlich bezahlen. Das gilt nicht für Kinder unter sechs Jahre.