Stau in Esslingen: Unfall auf der Adenauerbrücke

Stau in Esslingen

1 Nach Angaben der Polizei ist die Ladung auf dem Lastwagen nicht ordnungsgemäß gesichert. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Freitag fährt ein Lastwagen auf der Adenauerbrücke in Esslingen in das Heck eines SUV. Für die Unfallaufnahme wird die rechte Fahrspur gesperrt. Es kommt zu einem erheblichen Stau.











Ein Auffahrunfall auf der Adenauerbrücke hat am Freitagvormittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger gegen neun Uhr mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Berkheim unterwegs. Auf Höhe der Kurt-Schumacher-Straße habe er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vor der roten Ampel stehenden Geländewagen einer 28 Jahre alten Frau übersehen und sei in das Heck des Fahrzeugs gefahren. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der 3,5-Tonner musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden. Da die Ladung auf dem Lastwagen laut Polizei nicht ordnungsgemäß gesichert war, mussten knapp eine Tonne Versandstücke umgeladen werden.

Während der Unfallaufnahme sei der rechte Fahrstreifen bis 11.15 Uhr gesperrt worden, so dass es auf der Brücke sowie der Auffahrt zu einem erheblichen Stau kam. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 7000 Euro.