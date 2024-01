A81 bei Leonberg: Rauch im Engelbergtunnel sorgt am Freitag für Stau

5 Großeinsatz für die Feuerwehr im Engelbergtunnel am Freitagabend: Ein Brand wurde gemeldet. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh/7aktuell.de | Nils Reeh

Eine Rauchentwicklung sorgt am Freitag für die Sperrung des Engelbergtunnels. Auf der Autobahn bildet sich ein langer Stau. Was ist bekannt?











Rund um den Engelbergtunnel in Leonberg ist es am Freitagabend wegen einer Rauchentwicklung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde um 18.47 Uhr eine Sichtbehinderung durch Rauchentwicklung gemeldet. Der Engelbergtunnel wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei trat der Rauch in Fahrtrichtung Heilbronn auf beziehungsweise zog in diese Richtung ab.

Feuerwehr kann keinen Brand im Engelbertunnel feststellen

Die Ursache der Rauchentwicklung konnte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei noch nicht geklärt werden. Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bestand jedoch nicht. Die Feuerwehr konnte keinen Brand im Tunnel feststellen. Auch der Tunnelmanager, der vor Ort war, konnte weder Rauch noch Feuer feststellen.

Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Böblingen war mit 28 Einsatzkräften und die Polizei mit 6 Einsatzkräften vor Ort. Der Engelbergtunnel war für die Dauer des Einsatzes bis 19.39 Uhr gesperrt.