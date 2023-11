Statt Infocenter für Neue Weststadt: CDU will Ortspolizeiwache am Esslinger Bahnhof

1 Bis Mai wird das Containerensemble den Bahnhofsvorplatz auf jeden Fall prägen – wie es dann weiter geht, ist offen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Infocenter für die Neue Weststadt auf dem Esslinger Bahnhofsvorplatz ist vielen Stadträten ein Dorn im Auge. Doch nicht alle wollen die Container weg haben. Das sind die Überlegungen für die Nachnutzung.











Link kopiert

Ein innovatives Bauwerk für Informationen über ein vorbildliches Klimaquartier: So war das neue Informationscenter auf dem Bahnhofsvorplatz vor etwa zwei Jahren präsentiert worden. Doch inzwischen hält man das Containerensemble in weiten Teilen des Gemeinderats für überflüssig oder gar störend. Was damit passieren soll, ist aber unklar. Fest steht, dass das sogenannte Infospace, in dem sich die Besucherinnen und Besucher über das klimaneutrale Stadtquartier in der Neuen Weststadt informieren können, noch mindestens bis Ende Mai kommenden Jahres stehen bleibt. Dazu sei die Stadt wegen der Vorgaben des Förderprogramms, mit dem das Klimaquartier unterstützt wurde, verpflichtet, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings prüfe man derzeit eine Weiterverwendung und denke dabei in alle Richtungen – auch was den künftigen Standort angehe. Man strebe jeden falls nicht an, das Informationszentrum in der jetzigen Form weiterzuführen, teilt die städtische Pressesprecherin Nicole Amolsch mit.