1 Die Neue Weststadt gilt als Esslinger Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz. Archiv Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Gemeinderat hat ein neues Klimaschutzkonzept verabschiedet. Darin enthalten ist das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 – mit hauchdünner Mehrheit war zuvor das Zieljahr 2035 abgelehnt worden.















Einer hauchdünnen Mehrheit im Esslinger Gemeinderat war es doch zu ambitioniert gewesen: Sie lehnte das Ziel der Klimaneutralität in der Stadt bis zum Jahr 2035 in der jüngsten Sitzung ab und stimmte für das Zieljahr 2040. Erreicht werden soll das in zwei Etappen mit Hilfe eines neuen, integrierten Klimaschutzkonzeptes, das im Anschluss einstimmig abgesegnet wurde. Dieses enthält neben Maßnahmen für mehr Klimaschutz auch Vorhaben, mit denen die Stadt besser an die Auswirkungen des Klimawandels angepasst werden soll.