Statistisches Landesamt: Baden-Württemberger verdienen fast 4.600 Euro im Monat

1 Je nach Abschluss und Beruf fällt das Gehalt recht unterschiedlich aus. Foto: dpa/Boris Roessler

Laut dem Statistischen Bundesamt in Stuttgart verdienen Vollzeitbeschäftigte im Südwesten im Monat durchschnittlich 4.568 Euro Bruttogehalt. Einige Berufe sind dabei besonders gut bezahlt.











Link kopiert

Vollzeitbeschäftigte im Südwesten verdienen im Monat durchschnittlich 4.568 Euro Bruttogehalt. Am meisten aufs Konto bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sektor Naturwissenschaft, Geografie und Informatik, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Sie hätten im Schnitt 5.642 Euro auf dem Gehaltszettel.

Am unteren Ende der Einkommensskala befinden Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau. Hier beträgt das Durchschnittsgehalt lediglich 2.678 Euro brutto. Die Zahlen wurden für den April 2023 erhoben.

Bei Ausbildungsberufen Durchschnittsverdienst teilweise sehr niedrig

Eine abgeschlossene Berufsausbildung schlägt sich den Berechnungen zufolge beim Einkommen mit einem Plus von 770 Euro pro Monat nieder. Mit einem Bachelorabschluss steigt der Monatsverdienst auf 5.048 Euro, mit einem Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss auf 5.287 Euro. Angestellte mit Doktortitel oder Habilitation kommen sogar auf 8.510 Euro.

Bei Ausbildungsberufen mit Fachkräftemangel liegt der Durchschnittsverdienst laut Statistik teilweise sehr niedrig. So erhalten Medizinische Fachangestellte 2.928 Euro im Monat, Fachkräfte im Hotelservice 2.701 Euro.