Wird in Wendlingen die Batterie neu erfunden?

Start-up in alter Neckarspinnerei

1 Großer Andrang bei der Eröffnung: Im denkmalgeschützten Batteurgebäude der Neckarspinnerei wurden mehrere hochmoderne Reinraumlabore eingerichtet. Foto: Kerstin Dannath

Das Start-up Batene will im historischen Neckarspinnerei-Quartier sogenannte Deep Tech entwickeln. Jetzt wurden die Labore eröffnet. Die Neugier ist groß – und die Wirtschaftsministerin begeistert.











Link kopiert

Das Deep-Tech-Unternehmen Batene hat jüngst in der historischen Neckarspinnerei in Wendlingen seine Hightech-Labore eröffnet. Mit Deep Tech werden Technologien bezeichnet, die besonders tiefgreifend sind. Die Unternehmen, in vielen Fällen Start-ups, und Forschungseinrichtungen beschäftigen sich mit ganz neuen, unbekannten Herausforderungen. Sie entwickeln dafür neue Lösungen, die bahnbrechende Innovationen hervorbringen. Die Firma Batene, die derzeit 15 Mitarbeitende hat und mit 42 Millionen Euro bewertet wird, hat sich zum Ziel gesetzt, mittels einer wegweisenden neuen Batterietechnologie die Energiebranche zu revolutionieren.