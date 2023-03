1 Levi Märkt und seine Kollegen vom KSV müssen erst zusammenwachsen. Foto: /Herbert Rudel

Am Samstag starten die Kampfsportler des KSV Esslingen in die Judo-Bundesliga. Auf das frische, junge Team wartet zum Auftakt ein alter Bekannter.















Es ist kein Zufall, dass die Judokas des KSV Esslingen zum Start in die Bundesligasaison genau wie vor einem Jahr auf den VfL Sindelfingen treffen. Am Samstag um 18 Uhr geht’s los. Nur alle zwei Jahre werden die Begegnungen neu ausgelost. In diesem Jahr kämpfen die Esslinger also in der selben Reihenfolge gegen ihre Konkurrenten wie in der zurückliegenden Saison, nur eines ist anders: Wer zuletzt Heimrecht hatte, muss nun auswärts antreten. Dieses mal sind also die Esslinger die Gastgeber.