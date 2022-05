1 Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend wegen starkem Rauch in einem Treppenhaus nach Ostfildern (Kreis Esslingen) ausgerückt. Vermutlich hatten Jugendliche mehrere Zeitungen in Brand gesetzt.















Eine starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus in der Bonhoeffer Straße in Ostfildern hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner gegen 18.45 Uhr den starken Rauch bemerkt und die Einsatzstelle alarmiert.

Jugendliche setzten offenbar Zeitungen in Brand

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten anrückte, konnte schnell Entwarnung geben. Wie sich bei den ersten polizeilichen Ermittlungen herausstellte, dürften vermutlich Jugendliche in dem Treppenhaus gezündelt und dort mehrere Zeitungen in Brand gesetzt haben. Anschließend sind sie wohl geflüchtet.

Polizei ermittelt

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten entstand laut Polizei kein Schaden. Verletzt wurde niemand. Das Treppenhaus wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst vorsorglich mit zwei Rettungswagen angefahren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.