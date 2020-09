1 Steffen Fäth gehört seit diesem Sommer zum Kader des HC Erlangen. Foto: dpa/Marius Becker

Esslingen - Handball-Bundesligist HC Erlangen ist derzeit zu Gast in Esslingen. Seit Samstag bestreitet das Team um den deutschen Nationalspieler Steffen Fäth ein Trainingslager in der Sporthalle an der Römerstraße, der Heimstätte der SG Hegensberg/Liebersbronn. Am Dienstag steht zum Abschluss der Reise ein Höhepunkt an: Um 17 Uhr bestreitet der HCE ein Testspiel gegen die Nationalmannschaft der Schweiz. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen, doch die Erlangener bieten auf ihrer Facebook-Seite einen Livestream an. „Wir haben uns vorgenommen, an unser schnelles Umschaltspiel anzuknüpfen und uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr den nötigen Feinschliff zu erarbeiten“, sagte Erlangens Trainer Michael Haaß im Vorfeld des Trainingslagers.

Als Herberge dient dem HCE das direkt neben der Halle gelegene Jägerhaus. Das Hotel nutzten in der vergangenen Jahren bereits einige prominente Handballteams.