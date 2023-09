1 Geschmacklose Post: Zum Todestag von Susannes Ex-Mann wird dem Paar eine Karte zugeschickt, darauf zu sehen eine Frau in Unterwäsche auf einem Grab. Der Ordner mit dem belastenden Material ist prall gefüllt. Foto: Andreas Reiner

Fake-Pornobilder, geschmacklose Zuschriften, Missbrauch der Adresse: Andreas und seine Partnerin werden seit Jahren terrorisiert. Mit der Veröffentlichung ihrer Geschichte wollen sie Druck auf die Behörden ausüben.











Link kopiert

Es sind drastische Worte, die Susanne wählt, wenn sie über ihre Zukunft spricht: „Entweder ich akzeptiere, dass das jetzt mein Leben ist oder ich hänge mich auf“, sagt sie. Denn sie und ihr Partner Andreas, deren Namen die Redaktion geändert hat, gehen seit Jahren durch die Hölle, heute sind die Beiden mit ihren Nerven am Ende. Seit 2019 leidet das Paar unter Stalking, Rufmord und regelrechtem Psychoterror. Die Ungewissheit, wann der nächste Angriff droht, zermürbt die Beiden. Aufgeben kommt für sie aber trotz allem nicht in Frage: „Ich tue ihr nicht den Gefallen“, sagt Susanne in Richtung der Frau, die sie im Verdacht haben.