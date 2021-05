1 Foto: Gaby Weiß

Plochingen - Wie alle Restaurants ist auch Staigers Waldhorn in Plochingen während des coronabedingten Lockdowns geschlossen, und wie viele seiner Kollegen bietet auch Uwe Staiger Gerichte zum Bestellen und Abholen an. Zusätzlich zu „Waldhorn to go“ hat der umtriebige Küchenmeister in den vergangenen sechs Monaten ein weiteres Projekt entwickelt und an den Start gebracht: Unter dem Namen RestauHOME bietet er einzelne kulinarische Komponenten, Tellergerichte oder komplette Menüs an, die er deutschlandweit verschickt. Das Prinzip für dieses „Restaurant zuhause“ hat er sich beim Deutschen Patent- und Markenamt in München schützen lassen.