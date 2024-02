Staffel 17 von „Let’s Dance“: „Lets Dance“ lässt wieder Promis tanzen

14 Die „Let’s Dance“-Jury wird auch in der 17. Staffel wieder streng bewerten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Fans der Tanzshow „Let’s Dance“ können sich auf eine weitere Staffel bei RTL freuen. Dabei dürfen sie sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen – doch es wird auch Neues geben.











Link kopiert

Cha Cha Cha, Paso doble oder Slowfox – diese und viele andere Tänze werden in den kommenden Wochen mit schweißtreibendem Training erlernt und dem Publikum und einer Jury vorgeführt. Dazu begeben sich 14 Prominente in die Hände von Tanzprofis. So sieht das Konzept der Tanzshow „Let’s Dance“ aus, die seit 2006 erfolgreich auf RTL läuft. Nun geht es in die 17. Staffel. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Sendung zusammengefasst.

Wer nimmt an „Let’s Dance“ teil?

Die 14 Prominenten, die in dieser Staffel das Tanzbein schwingen wollen, stellen wir in der Bildergalerie vor.

Wann beginnt „Let’s Dance“?

Los geht es am Freitag, 23. Februar, um 20.15 Uhr, auf RTL mit der Kennenlernshow. Am Ende der Sendung wird bekannt gegeben, welcher Prominente mit welchem Tanzprofi die nächsten Wochen tanzen wird.

Wer sitzt in der Jury?

Ein Wiedersehen gibt es mit den gewohnten Jurymitgliedern Motsi Mabuse und Jorge González, ebenso mit Joachim Llambi, der wie üblich für eine gewisse Härte bei der Benotung der prominenten Tänzer und Tänzerinnen sorgen wird. Seine gefürchteten Urteile verteilt Llambi bereits seit der ersten Staffel von „Let’s Dance“ im Jahr 2006. Motsi Mabuse nahm zunächst als Profitänzerin an der Show teil, seit 2011 ist sie Teil der Jury. Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez ist seit 2013 mit dabei.

Moderiert wird die Show, wie in den vergangenen Jahren auch, von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Gibt es Veränderungen?

Das Studio hat in diesem Jahr einen neuen Look bekommen, teilt RTL mit. Es soll die Tänzerinnen und Tänzer mit noch mehr Glamour in Szene setzen.

Welche Tanzprofis nehmen an der 17. Staffel teil?

Einen wichtigen Teil der Tanzshow bilden selbstverständlich die Profitänzer und -tänzerinnen, die dafür sorgen sollen, dass die Prominenten eine gute Figur abgeben. Manche der Profis sind schon seit vielen Jahren Teil der Show, und böse Zungen behaupten, dass sie mitunter bekannter sind als die prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen. In diesem Jahr wird es jedoch einige Veränderungen geben. Die drei Publikumslieblinge Renata Lusin, Christina Hänni und Isabel Edvardsson sind schwanger und können deswegen nicht an der 17. Staffel teilnehmen. Ebenfalls nicht mit dabei sein wird Christian Polanc, der seit 2007 als Profitänzer bei „Let’s Dance“ mit dabei war und jeweils mit Susan Sideropoulos und Maite Kelly auf dem Siegertreppchen stand. Er begründet seinen Ausstieg bei der Show mit anderen beruflichen Projekten, um die er sich kümmern will.

Neu mit dabei sind dagegen Anastasia Stan und Mikael Tatarkin. Ansonsten sind wieder mit von der Partie Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Mariia Maksina, Marta Arnd, Patricija Ionel, Alexandru Ionel, Paul Lorenz, Massimo Sinató, Zsolt Sándor Cseke, Valentin Lusin und Vadim Garbuzov.

Diese 14 Profis sind bei der 17. Staffel mit dabei. Foto: RTL/Profitänzer und -tänzerinnen

Wer hat in den vergangenen Staffeln gewonnen?

Das sind die Sieger aus den Jahren 2006 bis 2023:

Wayne Carpendale mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (2006)

Susan Sideropoulos mit Profitänzer Christian Polanc (2007)

Sophia Thomalla mit Profitänzer Massimo Sinató (2010)

Maite Kelly mit Profitänzer Christian Polanc (2011)

Magdalena Brzeska mit Profitänzer Erich Klann (2012)

Manuel Cortez mit Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez (2013)

Alexander Klaws mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (2014)

Hans Sarpei mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (2015)

Victoria Swarovski mit Profitänzer Erich Klann (2016)

Gil Ofarim mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (2017)

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova (2018)

Pascal Hens und Ekaterina Leonova (2019)

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató (2020)

Rúrik Gíslason und Renata Lusin (2021)

René Casselly und Kathrin Menzinger (2022)

Anna Ermakova und Valentin Lusin (2023)