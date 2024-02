Städtepartnerschaften der Stadt Esslingen: Wie Esslingen seine Freundschaften in der Fremde künftig pflegen will

Wie Esslingen seine Freundschaften in der Fremde künftig pflegen will

1 Auf dem Hafenmarkt sind die Partnerstädte Esslingens im Pflaster verewigt. die Freundschaften sollen weiter gepflegt, aber künftig neu ausgerichtet werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen richtet ihre Städtepartnerschaften neu aus. Neben den persönlichen Kontakten soll künftig der fachliche Austausch eine größere Rolle spielen – und die Solidaritätspartnerschaft mit Kamianets-Podilskyi in der Ukraine weiter voranschreiten.











Neu sind sie nicht. Viele Städtepartnerschaften bestehen schon seit Jahrzehnten. Lange ging es vor allem darum, Schüler-Austausche zu organisieren, sich zu offiziellen Anlässen gegenseitig zu besuchen oder an traditionellen Festen des jeweils anderen teilzunehmen. Doch das ändert sich. Neben den persönlichen Kontakten wird der fachliche Austausch immer wichtiger. Und mit Blick auf die vielen Krisen in der Welt gerät die Städtepartnerschaft oft immer mehr zur Städtediplomatie – während gleichzeitig steigende Reisekosten und schwindende Budgets in vielen Kommunen den persönlichen Kontakt erschweren.