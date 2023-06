Katharinenlinde Esslingen Sicherheit geht vor beim Sonnwendfeuer

Die vergangenen Wochen waren warm und trocken, damit steigt die Waldbrandgefahr im Kreis Esslingen. Für Veranstalter von Sonnwendfeiern bedeutet das, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So auch der Schwäbische Albverein Sulzgries, der sein Fest an diesem Samstag, 17. Juni, an der Katharinenlinde plant.