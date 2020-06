1 Foto: Roberto Bulgrin

Er ist die Mutter der Vereine des Stadtteils – der Förderverein Zell am Neckar. Er kümmert sich um das Vereinshaus, um Oldtimertreffen und Nikolausmarkt. Und er ist auch Scharnier, Schaltstelle und Kummerkasten. Eben einer für vieles....

Esslingen-Zell - Piep“. Ein kurzer Blick auf’s Handy: „Oh, da bedankt sich einer für meine Glückwünsche zum Geburtstag“, freut sich Edward-Errol Jaffke. Solche Gratulationen geht er mit Stil an. Kein kurzes Hallo über WhatsApp. Eine Karte, handschriftlich, mit persönlichen Grüßen, per Post verschickt. Nach guter, alter Väter Sitte. Auch die Vorsitzenden der Vereine in Esslingen-Zell werden zum Geburtstag persönlich gegrüßt. Das sieht Edward-Errol Jaffke als eine seiner Chefaufgaben an, denn er ist seit 2014, seit seiner Gründung, Vorsitzender des Fördervereins Zell am Neckar. Und der ist mehr, viel mehr als ein Dachverband der Stadtteil-Vereine. Er fungiert als Vereinsdach mit sehr vielen Aktionsfenstern.