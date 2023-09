1 Für die Stadträte sind die Zustände vor der Ausländerbehörde unerträglich. Foto: jo/n

Für das Chaos in der Ausländerbehörde sind im Verwaltungsausschuss nun die Schuldigen benannt worden, meint Redakteur Jörg Nauke.











In einer im Rathaus nicht gekannten Schärfe haben Räte fast aller Fraktionen wegen der unhaltbaren Zustände in und vor der Ausländerbehörde OB Frank Nopper (CDU) und Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) attackiert. Dass die „Bankrotterklärung“, wie es CDU-Chef Alexander Kotz formulierte, auch noch durch das „heute-journal“ in Millionen Haushalte transportiert wurde, hat den Frust über die Unfähigkeit der Rathausspitze verstärkt.