Stadtleben in Esslingen: Esslingen setzt fast alle Schnellprojekte um

1 Wasser marsch und Applaus: Oberbürgermeister Matthias Klopfer probiert den neuen Trinkwasserbrunnen aus. Er steht seit 2022 am Schelztorturm in Esslingen. Foto: Bu/lgrin

Im Jahr 2022 versprach die Stadt Esslingen, mit etwa zwei Dutzend Projekten relativ zügig mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen. Was ist daraus geworden?











Die Stadt Esslingen hat ein ehrgeiziges Ziel. Bis zum Jahr 2032 will sie die „lebendigste Innenstadt der Region“ haben, sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer über das „Zielbild“ der Stadt. Um dahin zu kommen, wurden unter anderem Meilensteine festgelegt – und so genannte Sprintprojekte. Mit der Umsetzung einiger dieser Projekte wurde bereits vor zwei Jahren begonnen. Die Absicht war, mit relativ einfachen Maßnahmen zügig für eine bessere Atmosphäre in der Stadt zu sorgen. Sie gelten als „Einstieg in eine wirkliche Transformation“. So steht das Schwätzbänkle für einen ersten Schritt zu mehr Begegnungsmöglichkeiten und einer besseren Aufenthaltsqualität. Was ist aus den Sprintprojekten in der Zwischenzeit geworden?