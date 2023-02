1 Für die Brachfläche an der Heumadener Straße ist jetzt eine Lösung gefunden. Foto: Ines Rudel

Nach jahrelangem Tauziehen ist eine Lösung für den Bau eines Lebensmittelmarkts im Ortskern gefunden. Darauf haben die Menschen lange gewartet.















Gute Einkaufsmöglichkeiten in der Ortsmitte des Stadtteils Kemnat zu sichern, ist für Ostfildern eine der großen Zukunftsaufgaben. Die Pläne, Platz für einen großen Nahversorger an der Heumadener Straße zu schaffen, ließen sich zunächst nicht realisieren, weil ein Grundstückseigentümer nicht verkaufen will. Nun hat die Stadt Ostfildern dennoch eine Lösung gefunden, den Markt zu bauen. Zugleich soll die Aufenthaltsqualität an der Ortsdurchfahrt verbessert werden.