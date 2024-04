Stadtbücherei Ostfildern geht neue Wege: Gaming Zone in der Bibliothek der Zukunft

Gaming Zone in der Bibliothek der Zukunft

1 Heike Schepp, Sophie Öktem und Aline Mach (von links) Foto: Ines Rudel

Mit Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie Wohnzimmer-Möbeln will das Team der Stadtbücherei Ostfildern fit für die Zukunft werden. Die drei Standorte werden schrittweise umgestaltet.











Auf roten Sitzkissen entspannen sich die Jugendlichen in der Stadtbibliothek Ostfildern. In der Gaming Zone darf gezockt werden. Diesen Bereich haben die jungen Gäste der Stadtbücherei Ostfildern ganz für sich. Schüler haben den Raum im Rahmen eines Projekts gestaltet. „Die Bibliothek muss zum Wohnzimmer für alle Generationen werden“, sagt die Leiterin Heike Schepp. Das Konzept der Bibliotheken als „Dritte Orte“ ist für sie und ihr Team Leitlinie der Entwicklung. Dass die Aufenthaltsqualität für die Leserinnen und Leser immer wichtiger wird, bestätigte eine Umfrage, an der 385 Leserinnen und Leser teilgenommen haben.