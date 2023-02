1 Etwa eine Woche nach einem Unfall in Nürtingen ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Wenige Tage nach einem Unfall auf der Stadtbrücke in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist die 66-Jährige Fußgängerin ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Ein Helikopter hatte die Frau nach dem Unfall in die Klinik gebracht.















Eie 66-jährige Fußgängerin, die vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall auf der Nürtinger Stadtbrücke (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden war, ist am frühen Dienstagmorgen an den Folgen des Unfalls verstorben. Wie die Polizei berichtet, berichtet, hatte die Frau am am Dienstag, 21.02., gegen 16.50 Uhr, auf der Stadtbrücke die Fahrbahn neben einem Fußgängerüberweg überquert.

Dabei war sie von dem stadtauswärts fahrenden Mercedes eines 78-Jährigen erfasst worden. Die Frau war im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, in der sie jetzt verstarb.