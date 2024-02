Stadtbahn-Kollision in Stuttgart: Neue Ermittlungsgruppe der Polizei soll SSB-Unglück klären

Stadtbahn-Kollision in Stuttgart

Nach den Aufräumarbeiten folgen die Ermittlungen: Warum kollidierten zwei Stadtbahnen in der Inselstraße?

Warum hat eine Stadtbahnfahrerin einen stehenden Zug auf der Strecke nicht bemerkt? Übermüdung? Eine medizinische Ursache? Oder doch ein technischer Defekt? Hätten technische Sicherungen die Kollision überhaupt verhindern können? Die Stuttgarter Polizei hat am Montag die Ermittlungsgruppe „Tram“ gegründet, um die Ursache des Stadtbahn-Kollision mit mehreren Verletzten und Millionenschaden am vergangenen Freitag in Wangen zu klären. „Dabei soll vor allem auch der genaue Unfallhergang beleuchtet werden“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann über die Sonderermittler.