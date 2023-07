1 Tennisplätze am Kehlenberg. Inzwischen gibt es neue Pläne für eine Sporthalle des TSV auf dem Kehlenberg. Foto: /Philipp Braitinger

Weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, soll in den nächsten vier bis fünf Monaten ein neues Konzept erarbeitet werden.















Es geht weiter. Eigentlich waren die Stadtverwaltung und der Gemeinderat in Wernau bereits vor fünf Jahren soweit, einige große Pflöcke für die weitere Entwicklung der Sportstätten am Ort einzuhauen. Eine Sportentwicklungsplanung des Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) aus Stuttgart hatte eine Bedarfsermittlung für die Sportstätten in der Stadt vorgelegt.