1 Ahorn statt Auto: Die Stadt schafft den Platz dafür. Foto: Roberto Bulgrin

Das Rathaus begrünt die östliche Innenstadt. Das kostet Straßenraum – und gefällt nicht jedem Anwohner.

Esslingen - Lieber einen Parkplatz oder lieber einen Baum vor der Haustür? Dietmar Nanz würde den Stellplatz vorziehen. Er wohnt in der Olgastraße in Esslingen. In dem Innenstadtquartier zwischen Altstadtring und Oberesslingen geht es eng zu. Viele Mehrfamilienhäuser älteren Baujahrs ohne Garagen gibt es – und zugeparkte Straßen. Denn Parkplätze sind begehrt in dem Viertel, in dem auch Arztpraxen, Dienstleistungsunternehmen und Einzelhandel ihre Adressen haben.