Stadt am Fluss in Nürtingen: Gastronomenpaar setzt Spatenstich fürs Hotel am Neckar

Gastronomenpaar setzt Spatenstich fürs Hotel am Neckar

Stadt am Fluss in Nürtingen

1 Lydia und Christer Belser feiern den Spatenstich. Foto: Ines Rudel

Im März 2026 soll Belsers Hotel am Neckar seine Pforten öffnen. Die Gastronomen Christer und Lydia Belser haben mit zahlreichen Gästen den Spatenstich begangen.











Im zweiten Anlauf soll es endlich klappen. Die Rede ist vom Hotel am Nürtinger Neckarufer, für das nun an der Neckarstraße der Spatenstich erfolgt ist. Nach einem jahrelangen Hin und Her wird endlich das westliche Flussufer gegenüber der attraktiven Nürtinger Altstadt aufgewertet werden. Das Gastronomenpaar Lydia und Christer Belser gab den Startschuss für das ambitionierte Projekt, für das mit einer zweijährigen Bauzeit gerechnet wird.