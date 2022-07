Staatsschutz ermittelt in Stuttgart

3 Ein Fahrzeug des türkischen Konsulats hat gebrannt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Unbekannte zünden in der Nacht zum Dienstag wohl ein Auto des türkischen Konsulats in Stuttgart an. Die Flammen greifen auf weitere Fahrzeuge über. Der Staatsschutz ermittelt.















Nachdem in Stuttgart in der Nacht zum Dienstag offenbar ein Fahrzeug des türkischen Konsulats angezündet worden ist, ermittelt jetzt der Staatsschutz. Wie die Polizei berichtet, griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über, die allesamt in der Urbanstraße direkt vor dem türkischen Konsulat standen.

Anwohner wählten gegen 2.20 Uhr den Notruf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden neun geparkte Autos sowie die Fassade des Konsulats und eines weiteren Gebäudes beschädigt. Im Zusammenhang mit dem Brand wurden zwei dunkel gekleidete und vermummte Personen gesehen, die anschließend in Richtung Landhausstraße flüchteten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 711/89 90 57 78 an die Kriminalpolizei zu wenden.