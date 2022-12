Echterdingen Diebe wollen Kabeltrommeln aus Umspannwerk stehlen

Drei Männer versuchen am Donnerstagabend in ein Umspannwerk in Echterdingen (Kreis Esslingen) einzubrechen. Sie flüchten, werden per Hubschrauber gesucht und schließlich in einem Waldstück bei Stuttgart-Fasanenhof aufgegriffen.