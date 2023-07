1 Während es in der Kindertagesstätte Wunderwerk in Ostfildern Sprachförderung gibt, hapert es vielerorts. Foto: Ines Rudel

Niemand zweifelt daran, dass Sprachförderung zusätzlich zum regulären Unterricht gebraucht wird. Doch während der Coronapandemie ist das Angebot vielerorts eingeschlafen. Es wieder aufzubauen ist mühsam.















Sprache ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und zum Erfolg, das gilt in der Schule und darüber hinaus. Das ist unumstritten – doch in Plochingen beispielsweise wird schon seit fast drei Jahren keine zusätzliche Sprachhilfe mehr an den Schulen angeboten. Natürlich findet auch im Rahmen des Unterrichts Sprachförderung statt, aber das reicht in vielen Fällen nicht aus.