Wer in diesen Tagen am Porscheplatz in Zuffenhausen vorbeikommt, mag sich vielleicht fragen, was dort derzeit hinter einem langen Bauzaun passiert. „Das Porsche-Zentrum wird vollständig zurückgebaut“, erklärt Nadescha Vornehm von der Porsche AG. Der Umzug an den Pragsattel sei bereits vor einigen Wochen über die Bühne gegangen. „Die offizielle Eröffnung steht aber noch bevor.“ In etwa fünf Wochen soll es so weit sein.

Dort, wo das alte Porsche-Zentrum bald komplett abgerissen sein wird, soll unter anderem Folgendes entstehen: „Auf einem Teil der Flächen wird der Karosseriebau II mit einem Anbau für automatisierte Lagertechnik erweitert, um die Produktionslogistik weiter zu optimieren“, sagt Vornehm. „Bezogen auf die Flächen, die direkt an den Porscheplatz angrenzen, arbeitet Porsche derzeit an einer Machbarkeitsstudie zur weiteren Aufwertung des Platzes.“

Der neue Hauptsitz nimmt Gestalt an

Wesentlich weiter ist die Porsche AG am Standort Pragsattel. Auf dem rund 8500 Quadratmeter großen Grundstück hat der Sportwagenhersteller gemeinsam mit Porsche Design und der Bülow AG ein 91 Meter hohes Gebäude erstellen lassen, das laut Stadtverwaltung das größte Hochhaus Stuttgarts ist. „Auf 25 Stockwerken verbauen wir 12 500 Kubikmeter Beton und 2500 Tonnen Stahl“, sagte Selcuk Ulu, Vorstand bei der Stuttgarter Bülow AG, im Februar gegenüber unserer Zeitung.

Auf den Stockwerken neun bis 23 soll ein Radisson BLU Hotel mit 168 Zimmern unterkommen. „Das Restaurant und die Bar inklusive Dachterrasse im zehnten Stock bestechen durch die Aussicht auf die Stuttgarter Innenstadt und den Killesberg“, schwärmt die Porsche AG auf ihrer Internetseite. In den unteren acht Stockwerken sollen auf rund 5500 Quadratmetern Büroflächen entstehen, in denen die Porsche Consulting GmbH als Hauptmieter einziehen wird. „Für die Managementberatung mit mehreren Standorten in Deutschland und Tochtergesellschaften im Ausland wird der Porsche Design Tower am Pragsattel der neue Hauptsitz“, heißt es beim Automobilhersteller.

Im unten angeschlossenen Flachbau befindet sich nun das neue Porsche-Zentrum, mit dem Titel Destination Porsche. „Dazu gehört eine Ausstellung auf 1500 Quadratmeter Fläche, bei der sich 28 Fahrzeuge wie bei einem Autorennen auf einer Racing Line aufstellen“, erläuterte Projektleiter Jochen Roth Anfang des Jahres gegenüber unserer Zeitung. Auch Design-Produkte werde es geben. Deutlich vergrößert werde die Werkstatt mit 3500 Quadratmetern.