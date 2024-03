Esslinger Sportlerehrung: I-Tüpfelchen für den KSV

1 Beste Laune bei Moderator, Ausgezeichneten und Jurymitgliedern auf der Sportlerehrungsbühne. Foto: /Herbert Rudel

Das mittlerweile aufgelöste Judo-Meisterteam des KSV Esslingen, Turnerin Anni Bantel und Judoka Felix Kurz werden als Esslinger Mannschaft, Sporlerin und Sportler des Jahres 2023 ausgezeichnet.











Es war ein Abend voller Emotionen. Voller Freude, mit einigen fröhlichen Momenten und auch ein paar nachdenklichen. Am Ende eines langen Ehrungsmarathons wurden am Freitagabend in der Sporthalle Weil Turnerin Anni Bantel als Esslinger Sportlerin des Jahres, Judoka Felix Kurz als Sportler und – das war diesmal wirklich etwas ganz Besonderes – das nicht mehr existierende Judo-Bundesligateam des KSV Esslingen als Mannschaft des Jahres 2023 ausgezeichnet. Den Sonderpreis als Nachwuchssportlerin erhielt Karateka Nives Podvorec.