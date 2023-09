1 Schick ist sie geworden, die neue Sporthalle 1 in Nellingen. Nun wartet sie auf die Sportlerinnen und Sportler . Foto: I/nes Rudel

Die neue Sporthalle 1 ist die Heimspielstätte des TV Nellingen. Die Stadt Ostfildern würde es gerne sehen, wenn auch andere Teams dort öfter spielen.











Gelb dominiert. Das ist einerseits Geschmacksache, andererseits gewollt. Denn die nagelneue Sporthalle 1 in Ostfildern-Nellingen, die in dieser Woche von Schul- und anderen Sportlern bezogen wurde, ist nicht nur, aber auch die Spielstätte der Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen. Die nennen sich auch Schwaben Hornets – und ihre Farbe ist Gelb. Am Montagabend haben die Nellingerinnen zum ersten Mal in der Halle trainiert, am Samstag (20 Uhr) erwarten sie die SG Schozach/Bottwartal zum ersten Saison-Heimspiel. Es sollen in Zukunft aber auch andere Teams dort auflaufen.