1 Auf Stürmersuche: VfB-Sportdirektor Sven Mislintat Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Weil Sasa Kalajdzic bis Jahresende ausfällt, muss der VfB Stuttgart auf die Schnelle einen neuen Stürmer finden. Auf ein genaues Anforderungsprofil hat sich Sportdirektor Sven Mislintat schon festgelegt.

Stuttgart - Die neue Woche eröffnet die Kommunikationsabteilung des VfB Stuttgart mit einer Schreckensnachricht. Am Montagvormittag wird vermeldet, was zwar die Erwartungen bestätigt – in seiner Konsequenz aber die Befürchtungen übertrifft: Sasa Kalajdzic (24) hat sich beim 0:4 bei RB Leipzig neben einer Schulterluxation auch eine „Beschädigung mehrerer Bänder“ zugezogen und muss operiert werden. Nicht nur ein paar Wochen, sondern „drei bis vier Monate“ werde die Ausfallzeit betragen, was bedeute: Der österreichische Nationalspieler werde dem VfB „voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen“.