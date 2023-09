1 Auf der neuen Pumptrack-Anlage kommen nicht nur Skateboardfahrer auf ihre Kosten. Foto: /Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist die größte Anlage dieser Art im gesamten Landkreis: In Köngen wird an diesem Wochenende der neue Pumptrack eingeweiht.











Link kopiert

Es ist die größte Anlage dieser Art im gesamten Landkreis: In Köngen wird an diesem Wochenende die neue Pumptrack-Anlage beim Mehrgenerationenhaus Burgforum eingeweiht. Los geht es am Samstag, 16. September, um 14 Uhr, das Programm endet um 23 Uhr. Auch am Sonntag, 17. September, wird gefeiert, und zwar von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Anlage wird freigegeben für Bikes, Skateboards, Longboards, Scooter oder Laufräder – und alles, was sonst noch ohne Motor rollt.