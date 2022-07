1 Harald Schmidt im Stuttgarter Schauspielhaus 2019 Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Der Entertainer Harald Schmidt moderiert eine Ausgabe des SWR-Reiseformats „Expedition in die Heimat“. Wir verraten, was die Zuschauer der Folge „Takeover Harald Schmidt“ erwartet.















Der Entertainer Harald Schmidt lebt zwar seit langem als, wie er selbst sagt, „Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung“ in Köln, ist aber im Herzen immer Schwabe geblieben. Seine Wege führen ihn regelmäßig vom Rhein in seine alte Heimat Baden-Württemberg. Im Herbst wird er beispielsweise wieder am Stuttgarter Staatstheater zur „Spielplananalyse 22/23“ aufschlagen und an drei Abenden das Theaterprogramm kommentieren.