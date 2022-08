1 Weiterfahrt nicht möglich: Aktuell müssen die Autofahrer auf der Höhe des Hotels Alber wenden. Foto: /Natalie Kanter

Die Stettener Hauptstraße (Kreis Esslingen) wird schrittweise saniert, die Ortsdurchfahrt deshalb immer wieder unterbrochen. Das hat Folgen für den Einzelhandel.















Link kopiert

Wer Elke Ade, die Chefin des Spielwaren- und Geschenke-Fachgeschäfts Steck im Leinfelden-Echterdinger Ortsteil Stetten, auf die Bauarbeiten in ihrem Stadtteil anspricht, bekommt deutliche Worte zu hören: „Es ist eine Katastrophe“, sagt sie. „Uns Einzelhändlern fehlt der Durchgangsverkehr. Wir haben wahnsinnige Umsatzverluste. Es fehlt auch eine richtige Beschilderung.“ Würden ihrer Familie die Verkaufsräume nicht gehören und sie müsste Miete dafür bezahlen, wüsste sie sich nicht, ob sie das Traditionsunternehmen halten könnte. „Die Stadt sollte sich überlegen, wie sie die Einzelhändler unterstützen kann“, sagt sie. Und sie hat dafür auch eine Idee: Beispielsweise könnte die Stadtverwaltung von Leinfelden-Echterdingen die Gewerbesteuer erlassen, sagt sie.

Seit drei Jahren wird die Ortsdurchfahrt in Stetten Schritt für Schritt saniert. Die Straße war marode. Autos mussten über Schlaglöcher und tief liegende Kanaldeckel rumpeln. Anwohner hatten sich immer wieder über Lärm und Erschütterungen beschwert. Die Geschwindigkeit wurde auf Tempo 40 gedrosselt.

Von 2019 an wurde dann zunächst die Kreuzung an der Weidacher Steige/Sielminger Straße gerichtet. In den Folgejahren sollte die Stettener Hauptstraße bis an den Ortsausgang in Richtung Echterdingen in mehreren Bauabschnitten einen neuen Fahrbelag erhalten. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Million Euro. Die Netze BW und die Stadtwerke haben im Zuge dessen sämtliche Leitungen erneuert, Rohre für einen Glasfaseranschluss gelegt und den Abwasserkanal saniert. Dafür musste der Verbindungsweg, der von Stetten nach Echterdingen führt, mehrmals und an unterschiedlichen Stellen unterbrochen werden.

Um den Einzelhändlern, die aufgrund der Pandemie Schließzeiten und Einbußen durchleben mussten, nicht zu viel zuzumuten, wurde die Baumaßnahme im vergangenen Jahr ausgesetzt. Im März dieses Jahres ging die Straßensanierung dann weiter – und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft von Spielwaren Steck bis zur Haldenstraße. Ende Juli haben Arbeiter mit dem vierten Abschnitt – von der Haldenstraße bis zum Hotel Alber – begonnen. Diese Arbeiten werden laut Andrea Egner, der Leiterin des Amts für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau, voraussichtlich bis Ende September oder auch Anfang Oktober dauern. Eine Firma hat vergangene Woche für die Netze BW die Verlegung der Gasleitung vorbereitet. „Der Ausbau der Straße schließt sich an die Leitungsbauarbeiten an“, schreibt Egner auf Anfrage.

„Im Prinzip kann man nur von oben – also von Plattenhardt oder von der Sielminger Straße kommend – nach Stetten hineinfahren“, sagt Elke Ade. Die Geschäftsfrau ist froh und dankbar, dass ihre Stammkunden ihr trotz der Baustellen, der gesperrten Straße und der Umwege die Treue halten. Zumal die Zeit der Baustellen in Stetten noch nicht vorbei ist. Mit den aktuellen Arbeiten schließen die Stadt, die Stadtwerke und die Netze BW zwar den Ausbau der Leitungen und die Straßensanierung in Richtung Echterdingen ab. Im Jahr 2025 soll es dann aber in Richtung Filderstadt-Plattenhardt weitergehen, wie Andrea Egner schreibt. Es gilt, den Bereich zwischen der Kreuzung Weidacher Steige und dem Kasperswald zu sanieren. Bereits im kommenden Jahr ist geplant, dass die Weidacher Steige, die hinauf zum Theater unter den Kuppeln führt, einen neuen Belag erhält. Auch dort stehen Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke und der Netze BW an.

Umwege wegen Straßensperrung

Autofahrer

Die Stettener Hauptstraße ist aktuell von der Haldenstraße bis zum Hohlweg nicht zu befahren. Autofahrer, die von Echterdingen aus nach Stetten wollen, müssen Umwege über die Plieninger Straße, die L 1208A und Sielminger Straße in Kauf nehmen. Eine Zufahrt über die Bonländer Straße ist nicht möglich. Es werden aber Ausnahmen gemacht.

Busse

Auch Busse werden umgeleitet und fahren die Haltestellen Hirschstraße, Waldhornstraße, Bonländer Straße und Hohlweg nicht an. Nach den Sommerferien soll aber eine bessere Lösung gefunden werden. nak