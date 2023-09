1 Der Geh- und Radweg entlang der B 10 in Esslingen wird saniert. Foto: Roberto Bulgrin

Der Radweg an der B 10 zwischen Oberesslingen und Pliensauvorstadt ist so marode, dass er schnell saniert werden muss – und das, obwohl hier später der Radschnellweg nach Stuttgart verlaufen soll.











Weil der Geh- und Radweg an der B 10 zwischen Oberesslingen und Pliensauvorstadt Schäden hat, wird er vom kommenden Montag an für mehrere Monate saniert. Und das, obwohl an dieser Stelle künftig der Radschnellweg in die Landeshauptstadt entlang führen soll. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, finden die Arbeiten zwischen der Berkheimer Straße und der Hammerschmiede vom 18. September, 8 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Dezember, statt. Der Geh- und Radweg soll dazu voll gesperrt werden, da die Erneuerung nur in einem Zug auf der gesamten Breite erfolgen könne.