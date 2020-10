Ein herber Schlag für viele Wirte in Stuttgart

1 So leer wird es am Hans-im-Glück-Brunnen wegen der Sperrstunde nun immer schon ab 23 Uhr sein. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Die Stadt führt eine Sperrstunde ein. Für die sowieso schon von der Corona-Krise gebeutelten Betreiber von Kneipen und Bars ist das ein weiterer Schlag. Manche ziehen in Betracht, zu klagen.

Stuttgart - Vielleicht bringt ein Post auf der Facebook-Seite des Waranga am besten auf den Punkt, wie viele Wirte in Stuttgart derzeit die Situation zu meistern versuchen: „Wenn das Leben uns Zitronen gibt, schmeißen wir sie in unsere Warangaschorle“, steht dort geschrieben.